В Москве начался капремонт молочных кухонь

В Москве начался капитальный ремонт молочных кухонь. Их планируют привести единому стандарту и сделать современными, узнаваемыми и комфортными. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже два пункта полностью обновлены, в 2022 году планируется начать ремонт еще 20 пунктов. Всего в Москве на молочных кухнях получают продукты около 325 тысяч москвичей, уточнила Ракова.

По аналогии с новым московским стандартом поликлиник мы создали единый стандарт. Он коснется как дизайна — единого стиля и оформления, так и функционального наполнения — в них появятся пандусы, места для хранения колясок Анастасия Ракова заммэра Москвы

Новый стандарт предусматривает создание комфортных условий для посетителей и сотрудников молочных пунктов, а также оснащение современным оборудованием для хранения молока и детского питания. Он будет включать единый подход к оформлению, общие решения по интерьерам. Кроме того, после капитального ремонта у каждого пункта появится пандус, зона для хранения колясок с навесом, холл-раздаточная, а также современные помещения для хранения продукции.

«Мы разрабатывали единый стандарт, в первую очередь думая о комфорте тех, кто посещает наши пункты каждый месяц. Учли пожелания и применили существующий опыт, чтобы адаптировать городские молочно-раздаточные пункты не только под нужды посетителей, но и под нужды наших сотрудников. Теперь и посещать их, и работать в них будет максимально комфортно», — отметила генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Депздрава Москвы Ирина Рыбальченко.

252 молочно-раздаточных пункта работают в Москве

Выдача продуктов на молочных кухнях относится к мерам социальной поддержки столичных семей. Чтобы получить льготу, нужно оформить заказ на официальном портале mos.ru, воспользовавшись услугами «Подача заявления на получение питания на молочной кухне», «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов».

Пункты работают с 6:30 до 15:00.