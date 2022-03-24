Пашинян обвинил Азербайджан в срыве мирной повестки Армении

Премьер-министр Армении Пашинян уличил Азербайджан в попытке сорвать мирную повестку

Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе являются провокациями и попыткой сбить Армению с мирной повестки в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства в Ереване. Его слова передает Telegram-канал «Арменпресс».

Очередной конфликт в Нагорном Карабахе возник из-за сбоя в подаче газа на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сбой произошел из-за повреждения газопровода на контролируемой Азербайджаном земле. Позже трубопровод все-таки удалось починить, однако после 18 марта в НКР заявили о проблемах с газоснабжением региона. По данным армянской стороны, Азербайджан установил на газопроводе задвижку, посредством которой остановил подачу газа. «Такими действиями и провокациями Азербайджан хочет нас сбить с мирной повестки», — осудил действия Баку Пашинян.

Уличили Азербайджан в нарушении гуманитарных норм также непосредственно со стороны непризнанной республики. «Азербайджан в отношении армянского населения Арцаха (армянское название НКР — прим. «Ленты.ру») проводит политику террора, нарушает все гуманитарные нормы», — рассудил министр иностранных дел НКР Давид Бабаян. Министр добавил, что Степанакерт будет бороться несмотря ни на что.

Ранее в связи с инцидентом с газоснабжением Ереван обратился за помощью к Москве. В Армении считают, что участок, где проводились ремонтные работы на газопроводе, входит в зону ответственности миротворцев России.

