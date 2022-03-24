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Польша решила отменить карантин для приезжающих из-за границы

Власти Польши решили отменить масочный режим и карантин для въезжающих в страну

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши решили отменить масочный режим в республике с 28 марта и обязательный карантин для въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Недзельского.

«Я принял решение с 28 марта отменить обязанность носить маски. Эта отмена не касается медицинских учреждений — как работников, так и пациентов. В остальных местах с 28 марта такой обязанности не будет. Второе решение — отмена домашней изоляции, карантина для совместно проживающих и приезжающих», — заявил он.

При этом Недзельский отметил, что Минздрав не исключает ухудшения эпидемиологической обстановки. Глава министерства подчеркнул, что правительство не станет отказываться от действия режима пандемии.

С момента выявления первого случая инфицирования коронавирусом в Польше 4 марта 2020 года вирусом заразились 5,9 миллиона человек. Всего от COVID-19 в республике умерли 114 тысяч заразившихся. Полный курс вакцинации в Польше прошли 22,3 миллиона жителей 38-миллионной страны.

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Анжелика Бережная
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