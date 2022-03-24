Премьер Польши пожаловался на трудные времена из-за санкций против России

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о трудных временах из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что экономика страны столкнулась с трудными временами из-за санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, антироссийские ограничения также имеют влияние на Европу. «Это влияние одновременно плохо отражается на кошельках обычных граждан во всей Европе и также в Польше», — пожаловался Моравецкий.

Премьер Польши также обратил внимание на рост цен на энергоносители, добавив, что от этого «кошельки поляков и других граждан Европы худеют». Кроме того, заявил Моравецкий, Россия и Украина являются крупными экспортерами продуктов питания, зерна, пшеницы, что сказывается на ценах на продовольствие.

В середине марта Польша заявила об отказе от новых закупок газа в России. Представитель польского правительства уточнил, что долгосрочный контракт на поставки газа из России, который истекает в этом году, продлеваться не будет.