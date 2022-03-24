Сообщения о нехватке бумаги в больницах Сахалина оказались старым фейком

Минздрав Сахалинской области опроверг информацию о дефиците бумаги в медучреждениях

Появившаяся в соцсетях информация о том, что теперь для получения рецептов и анализов пациентам нужно приходить в поликлиники со своей бумагой, является фейком. Пользователи также публикуют фото якобы из медицинских учреждений Сахалинской области и других регионов с объявлениями о дефиците бумаги.

Минздрав Сахалинской области опроверг эту информацию, отметив, что в регионе дефицита бумаги нет, а «прием пациентов осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи».

В ведомстве также напомнили, что фотография с «объявлением» из медучреждения уже не один год гуляет по соцсетям страны и к Сахалину с Курилами не имеет никакого отношения.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет. В министерстве отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. «С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

