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В Донбассе погиб один сотрудник шахты

В Донбассе один сотрудник шахты погиб, еще двое пострадали в результате обстрела Макеевки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донбассе один сотрудник шахты «Щегловская-Глубокая» погиб, еще двое пострадали в результате обстрела Макеевки украинскими войсками. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели одного и ранении двух сотрудников шахты "Щегловская-Глубокая" в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки», — заявили в СЦКК. В представительстве отметили, что данные о работниках устанавливаются.

Ранее сообщалось, что украинские войска утром в четверг, 24 марта, выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.30 — Новомихайловка — Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 миллиметра», — сообщили в представительстве СЦКК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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