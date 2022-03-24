Глава СКР поручил изучить финансовые источники создания биооружия на Украине

Бастрыкин поручил выяснить источники финансирования разработок биооружия на Украине

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным выяснить источник финансирования разработок биологического оружия на Украине и изучить его в правовых рамках. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 24 февраля, сообщили в СКР.

Ведомство сообщает, что эксперты российских войск радиационной, химической и биологической защиты, исследовав документы, обнаружили сведения, которые подтверждают причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. К реализации этих программ привлечен ряд крупных организаций, зарегистрированных в Штатах.

Их финансированием занимается фонд, которым руководит Хантер Байден, сын президента США. В СКР считают, что имеющиеся данные говорят о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения и о направленной на подрыв безопасности России деятельности. Потому Бастрыкин поручил запросить подробные сведения у министерства обороны, изучить их в рамках уголовного дела и дать правовую оценку действиям причастных.