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Глава СКР поручил изучить финансовые источники создания биооружия на Украине

Бастрыкин поручил выяснить источники финансирования разработок биооружия на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным выяснить источник финансирования разработок биологического оружия на Украине и изучить его в правовых рамках. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 24 февраля, сообщили в СКР.

Ведомство сообщает, что эксперты российских войск радиационной, химической и биологической защиты, исследовав документы, обнаружили сведения, которые подтверждают причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. К реализации этих программ привлечен ряд крупных организаций, зарегистрированных в Штатах.

Их финансированием занимается фонд, которым руководит Хантер Байден, сын президента США. В СКР считают, что имеющиеся данные говорят о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения и о направленной на подрыв безопасности России деятельности. Потому Бастрыкин поручил запросить подробные сведения у министерства обороны, изучить их в рамках уголовного дела и дать правовую оценку действиям причастных.

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Владимир Шарапов
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