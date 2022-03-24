Сибирские ученые разработали ювелирные сплавы для аллергиков

Ученые из Красноярска создали новые сплавы драгоценных металлов для аллергиков

Ученые из Института цветных металлов и материаловедения Красноярска разработали новые ювелирные сплавы, которые можно будет использовать для создания украшений, не вызывающих аллергическую реакцию. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили «Российской газете» в Сибирском федеральном университете, в состав которого входит данный институт.

Специалисты смогли модифицировать сплавы на основе золота, содержащие серебро и палладий, добавив в них рутений и родий. При этом из состава был исключен никель, который зачастую и является главной причиной аллергических реакций на украшения.

«В той или иной форме этим видом аллергии страдают 15 процентов женщин и пять процентов мужчин во всем мире», — пояснила соавтор исследования, старший преподаватель кафедры обработки металлов давлением СФУ Юлия Дитковская, добавив, что их разработка позволит практически решить эту проблему.

Кроме того, созданные сплавы отличаются более высокой прочностью и позволят снизить себестоимость драгоценностей.