Уничтожение Су-34 складов и техники ВСУ показали на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ бомбардировщиками Су-34

Минобороны РФ показало видео применения бомбардировщика Су-34 в ходе военной спецоперации на Украине. Ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что экипажи самолетов уничтожили военные объекты и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. По данным Минобороны, точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением, после чего бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования.

На видео показаны взлет бомбардировщика Су-34 с аэродрома, и запись с камеры, на которой виден удар по грузовому автомобилю.

23 марта Министерство обороны России показало кадры нанесения удара по объектам ВСУ восемью крылатыми ракетами «Калибр». На кадрах видно, как корабль Военно-морского флота (ВМФ) России произвел несколько пусков ракет по украинским позициям.