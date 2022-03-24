В Китае обвинили США в двуличии

South China Morning Post: США не имеют права осуждать Россию после вторжения в Ирак

США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.

Автор статьи обвинил Соединенные Штаты в нарушении Устава ООН. По его словам, от последствий вторжения американских войск по-прежнему страдает весь ближневосточный регион. «Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», — говорится в статье.

Обозреватель добавил, что попытки Соединенных Штатов обвинить Россию говорят о двуличии американской стороны. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как "изгоев", а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», — пишет автор.

19 лет назад, 20 марта 2003 года, США начали вторжение в Ирак. Власти страны заявляли, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака. За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек.

