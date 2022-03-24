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Северный хор открыл фестиваль «Русская музыка» в Великом Новгороде

Северный русский народный хор открыл фестиваль «Русская музыка» в Великом Новгороде

Фото: Каргопольский Культурный центр

Северный русский народный хор выступил в Великом Новгороде на открытии фестиваля искусств «Русская музыка». Об этом сообщает «Правда Севера».

«Для нас очень почетно своим выступлением открыть фестиваль "Русская музыка". Это один из старейших в России фестивалей искусств. Кроме Северного русского народного хора в этом году в нем участвуют такие прославленные коллективы, как камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и хореографический ансамбль "Березка",» — сказала директор Северного русского народного хора Наталья Асадчик.

Своим выступлением хор завершил гастроли с концертной программой «Песни Северной Двины». Вокальное объединение ранее посетило Кондопогу, Петрозаводск и Каргополь, где участники хора также проводили творческие встречи с коллегами.

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Евгений Шульгин
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