ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми 8-16 лет

Банк выделит 2 тысячи рублей, бесплатное онкострахование детей и страховку от мошенников

ВТБ дополнительно поддержит инициативу правительства России по оказанию материальной помощи малоимущим семьям с детьми. Тем, кто оформит для зачисления новых пособий на ребенка от 8 до 16 лет карту «Мир» ВТБ, банк дополнительно выделит 2 тысячи рублей, бесплатное онкострахование детей, а также страховку от мошенников. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Для получения поддержки от банка необходимо указать реквизиты этой карты на едином портале «Госуслуг» во время оформления заявления на выплату. Дополнительные средства поступят на карту в течение следующего месяца после зачисления государственного пособия.

«Новое пособие станет дополнительной поддержкой для родителей с невысокими доходами, которые воспитывают детей школьного возраста. Эти средства можно будет направить на то, чтобы обеспечить все необходимое для учебы и воспитания младшего поколения. ВТБ со своей стороны принимает активное участие в реализации этой инициативы. Более того, мы решили дополнительно помочь российским семьям как финансовыми выплатами, так и страховым обеспечением. По нашим оценкам, до конца года дополнительную поддержку от банка получат до 500 тысяч семей», — отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

С 2021 года ВТБ реализует масштабную программу поддержки уязвимых категорий населения. На эти цели уже направлено более 2 миллиардов рублей. В частности, ВТБ оказывает поддержку клиентам, на карту которых впервые поступают государственные пособия на детей: начисляет 2 тысячи рублей и бесплатно оформляет страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахование детей с согласия родителей.

Кроме того, в 2021 году ВТБ поддержал более полумиллиона семей с детьми школьного возраста, на 10 процентов увеличив размер единой госвыплаты для получателей «школьных» пособий.

Клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью также получают помощь от банка при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ. В частности, банк начисляет им дополнительно 2 тысячи рублей на счет, а также подключает бесплатную страховку карт и счетов от действий мошенников и выплачивает до 8 процентов годовых на остаток по счету. На поддержку пенсионеров с начала 2021 года банк направил свыше 1,4 миллиарда рублей.