Президент Сербии рассказал о последствиях бомбардировок НАТО

Президент Сербии Вучич заявил, что для НАТО не существует ни морали, ни ценностей

Бомбардировки Сербии в 1999 году наглядно показали, что для НАТО не существует ни морали, ни ценностей, которыми блок оправдывает свои действия по всему миру. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в канун 23-й годовщины начала интервенции, пишет ТАСС.

По словам политика, последствия бомбардировок преследуют Сербию более 20 лет, и лучше всего демонстрируют ошибочность, противоправность и аморальность решения об операции. Он обратил внимание, что интервенции предшествовала «ежедневная бессмысленная ложь», вылившаяся в гибель тысяч людей.

«Как это сегодня похабно и, извините, глупо, когда они говорят, что они напали на Сербию из-за гуманитарной катастрофы, из-за того, что этим предотвращают новый Аушвиц», — рассказал Вучич.

Также президент отметил, что не менее глупо сейчас выглядят обвинения НАТО в адрес России из-за боевых действий на территории Украины.

Кто-нибудь им (НАТО) напомнит, что они это в том же или даже в еще худшем виде сделали? Президент Сербии Александр Вучич о военной операции России на Украине

Сербия призвала не оправдывать решение НАТО о бомбардировках

Хотя военные конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-х действительно унесли жизни многих людей, не стоит перекладывать ответственность за гибель мирных жителей, погибших от воздушных налетов, на бывшее руководство Сербии, полагает Вучич.

«Виноват не [бывший президент Сербии Слободан] Милошевич, а тот, кто напал, и не надо их оправдывать, виновато НАТО», — заверил президент.

Политик призвал все страны на планете решать конфликты без применения силы на основе международного права, морали и заботы о людях. Он подчеркнул, что выступает за прощение бывших врагов, но не перекладывание ответственности за эти решения.

Мы всегда за прощение, сотрудничество, но извините, забыть не сможем Президент Сербии Александр Вучич о последствиях бомбардировок

Операция НАТО на территории Югославии началась 24 марта 1999 года

Военная операция Североатлантического альянса «Союзная сила» началась 24 марта 1999 года и продлилась 78 дней. В ней приняли участие 19 стран-членов организации, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов. Удары приходились в том числе и по гражданским объектам.

Официальной причиной интервенции НАТО назвало этнические чистки в Косово. Позже стало известно, что такие инциденты происходили с обеих сторон.

По современным оценкам сербских властей, в результате бомбардировок погибли около 4 тысяч человек, еще 10 тысяч получили увечья и ранения. Две трети из них — мирные жители. Материальный ущерб для республики составил до 100 миллиардов долларов.

Итогом боевых действий стал сепаратный выход Косово и Метохии из состава страны. В 2008 году Приштина провозгласила о своей независимости. Россия, Сербия и ряд других стран не признают это решение.