Президент Сербии рассказал о последствиях бомбардировок НАТО
Бомбардировки Сербии в 1999 году наглядно показали, что для НАТО не существует ни морали, ни ценностей, которыми блок оправдывает свои действия по всему миру. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в канун 23-й годовщины начала интервенции, пишет ТАСС.
По словам политика, последствия бомбардировок преследуют Сербию более 20 лет, и лучше всего демонстрируют ошибочность, противоправность и аморальность решения об операции. Он обратил внимание, что интервенции предшествовала «ежедневная бессмысленная ложь», вылившаяся в гибель тысяч людей.
«Как это сегодня похабно и, извините, глупо, когда они говорят, что они напали на Сербию из-за гуманитарной катастрофы, из-за того, что этим предотвращают новый Аушвиц», — рассказал Вучич.
Также президент отметил, что не менее глупо сейчас выглядят обвинения НАТО в адрес России из-за боевых действий на территории Украины.
Кто-нибудь им (НАТО) напомнит, что они это в том же или даже в еще худшем виде сделали?
Сербия призвала не оправдывать решение НАТО о бомбардировках
Хотя военные конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-х действительно унесли жизни многих людей, не стоит перекладывать ответственность за гибель мирных жителей, погибших от воздушных налетов, на бывшее руководство Сербии, полагает Вучич.
«Виноват не [бывший президент Сербии Слободан] Милошевич, а тот, кто напал, и не надо их оправдывать, виновато НАТО», — заверил президент.
Политик призвал все страны на планете решать конфликты без применения силы на основе международного права, морали и заботы о людях. Он подчеркнул, что выступает за прощение бывших врагов, но не перекладывание ответственности за эти решения.
Мы всегда за прощение, сотрудничество, но извините, забыть не сможем
Операция НАТО на территории Югославии началась 24 марта 1999 года
Военная операция Североатлантического альянса «Союзная сила» началась 24 марта 1999 года и продлилась 78 дней. В ней приняли участие 19 стран-членов организации, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов. Удары приходились в том числе и по гражданским объектам.
Официальной причиной интервенции НАТО назвало этнические чистки в Косово. Позже стало известно, что такие инциденты происходили с обеих сторон.
По современным оценкам сербских властей, в результате бомбардировок погибли около 4 тысяч человек, еще 10 тысяч получили увечья и ранения. Две трети из них — мирные жители. Материальный ущерб для республики составил до 100 миллиардов долларов.
Итогом боевых действий стал сепаратный выход Косово и Метохии из состава страны. В 2008 году Приштина провозгласила о своей независимости. Россия, Сербия и ряд других стран не признают это решение.