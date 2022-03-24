Журналисты обсудили противодействие онлайн-цензуре YouTube

Владимир Соловьев: цензура YouTube в отношении российских СМИ не останется без ответа

Проявление цензуры и политически ангажированные действия американского видеохостинга YouTube по отношению к российским медиа — ситуация вопиющая, и она не должна остаться без ответа. Об этом заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в рамках пресс-конференции, посвященной способам противодействия онлайн-цензуре со стороны YouTube.

Он сообщил, что СЖР в связи с этим подготовил обращение в Министерство иностранных дел, в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Владимир Соловьев напомнил, что Роскомнадзор уже направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей, но по состоянию на 22 марта компания Google эти требования не выполнила. Поэтому СЖР призывает российские власти «не оставить данную ситуацию без реакций и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ». Председатель Союза журналистов России подчеркнул, что «мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку, но не призываем к блокировке ресурсов, дающих миллионам людей доступ к информации». По его мнению, откровенно предвзятая модерация цифровых платформ должна иметь последствия для Google и YouTube по всем нормам российского законодательства.

Руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня» Анна Старкова отметила, что «эта планомерная борьба длится против нас со стороны западных социальных сетей уже не первый год», но то, что происходит сейчас, напоминает охоту на ведьм со стороны западных социальных сетей. Старкова рассказала, например, что ресурсы входящего в медиахолдинг международного агентства «Спутник», много лет успешно работающего за рубежом и входящего в разных странах в топ СМИ, в настоящее время заблокированы на YouTube. Анна Старкова подчеркнула, что тем самым администраторы западного видеохостинга грубо нарушают ими же декларируемые принципы свободы слова. По ее мнению, «Россия сегодня» найдет способы доносить альтернативную информацию до миллионов людей. Она не призывает к полной блокировке удобного для пользователей ресурса, но считает, что «видеохостинг YouTube должен знать, по каким правилам играет на территории Российской Федерации».

Руководитель отдела развития цифровых сред Интернет-департамента НТВ Анна Каверина напомнила, что у их канала на YouTube была многомиллионная аудитория со всего мира. «И вот этих людей нас лишили, просто решили одним днем: сначала отключили одну страну, а дальше весь мир стал красным. То есть нас просто вынесли с площадки — не потому, что мы плохие, а потому, и этого никто уже не скрывает, что мы русские», — рассказала она. При этом она, так же как и другие участники пресс-конференции, не призывала блокировать площадку, куда их зрители приходили за качественным контентом.

После начала российской спецоперации на Украине видеохостинг YouTube превратился в инструмент антироссийской информационной войны, где распространяются фейки, появилась цензура и происходит избирательная самозачистка платформы. Роскомнадзор предупредил видеохостинг о недопустимости подобных действий. В последнее время YouTube неоднократно цензурировал каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты. Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов и предупредил видеохостинг о недопустимости подобных действий.

