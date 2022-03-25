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Вылетевший из Китая в Россию самолет решил вернуться в аэропорт

Самолет, вылетевший из Китая в Россию, принял решение вернуться в аэропорт

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Грузовой самолет китайских авиалиний Sichuan Airlines, вылетевший из города Чунцин в Москву, принял решение вернуться в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как стало известно, 25 марта экипаж рейса 3U3839 после вылета обнаружил технические неисправности и принял решение вернуться в пункт вылета. По прогнозам, самолет совершит посадку в Чунцине в 16:00.

Утром 21 марта Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу. Официальные китайские СМИ сначала не уточнили, сколько человек было на борту, однако, по некоторым данным, речь идет о 133 пассажирах.

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Николай Чигасов
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