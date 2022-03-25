Мужчина с топором напал на служебную машину Следственного комитета России

В Москве мужчину задержали после нападения с топором на служебную машину СКР

В Москве мужчина с топором пришел на парковку Следственного комитета России (СКР) и напал на служебную машину. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел 24 марта в обеденное время на улице Строителей, где расположены подразделения и приемная ведомства. Напавший подошел к автомобилю и попытался ударить сидевшего за рулем водителя. Тот применил в отношении злоумышленника газовый баллончик, а затем, воспользовавшись его заминкой, забежал в здание СКР.

Тогда мужчина стал бить топором по крыше машины. Его задержали на месте происшествия. Установлена личность напавшего. Ему 43 года, он москвич, работает фитнес-тренером. Возбуждено уголовное дело.