В ДНР рассказали о потерях украинских военных за последние сутки

В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 58 бойцов ВСУ за последние сутки

За последние сутки силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили 58 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

Он рассказал о текущих потерях среди украинских военных и отметил, что за прошедшие сутки на сторону республики, добровольно сложив оружие, перешли шестеро военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ.

Басурин добавил, что бойцам НМ ДНР удалось уничтожить две огневые позиции гаубиц Д-30, огневую позицию танка, зенитную установку ЗУ-30, танк, БМП и две бронированные машины, а также захватить танк, БМП, две бронемашины и два грузовика украинских военных.

Ранее НМ ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли в боях с силами республики людей: 1111 человек были убиты и 1244 ранены. В частности, потери понесли 95-я отдельная десантно-штурмовая, 25-я отдельная воздушно-десантная, 56-я отдельная мотопехотная, 54-я отдельная механизированная и 12-я отдельная оперативного назначения бригады украинской армии.