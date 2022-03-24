Народная милиция ДНР оценила потери ВСУ в Донбассе

Народная милиция ДНР оценила потери ВСУ в 1111 человек убитыми и 1244 ранеными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с войсками Донецкой народной республики (ДНР) на территории Донбасса потеряли 1111 человек убитыми и 1244 ранеными. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о пяти соединениях, противостоящих силам республики в Донбассе: 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-й отдельная воздушно-десантной, 56-й отдельной мотопехотной, 54-й отдельной механизированной и 12-й отдельной оперативного назначения бригадах.

Только за прошедшие сутки их потери оцениваются в 32 человека, одну зенитную установку, две бронемашины, один танк и две боевые машины пехоты (БМП). С начала боев 369 военнослужащих из этих частей сдались в плен.

«К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать четыре получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Украина вновь обменялись пленными. Помимо военнослужащих, стороны освободили задержанных гражданских лиц. Киев отдал 11 российских моряков, спасенных с судна у берегов Одессы. Москва отпустила 19 моряков со спасательного судна «Сапфир», задержанного вблизи острова Змеиный.