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Россия и Украина снова обменялись пленными

Вице-премьер Украины Верещук сообщила о состоявшемся 24 марта обмене пленными с Россией

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия и Украина обменялись десятью пленными военными. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что Украина отправила к россиянам 11 гражданских российских моряков, которые были спасены с судна возле Одессы. В свою очередь на Украину вернутся 19 гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир», которое было захвачено у острова Змеиный.

«По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции», — написала Верещук.

Ранее стало известно, что между Россией и Украиной состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

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Варвара Кошечкина
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