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Названы потери ДНР за неделю боев

Омбудсмен ДНР сообщила о гибели 232 военнослужащих Народной милиции за неделю боев

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За неделю боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли более 200 военнослужащих Народной милиции ДНР, почти 900 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Точное число погибших военных ведомство оценило в 232, ранения и увечья получил 871 боец. Потери среди гражданских лиц составили 36 человек убитыми. Помимо этого, 230 человек ранены. Число пропавших без вести пока не называется.

Всего, по оценке омбудсмена, с начала года жертвами стали 594 военнослужащих Народной милиции и 110 мирных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными. Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-я отдельной воздушно-десантной, 56-я отдельной мотопехотной, 54-я отдельной механизированной и 12-я отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.

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Алевтина Запольская
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