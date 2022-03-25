В Калмыкии начали подготовку к фестивалю тюльпанов

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии пройдет в новом формате

В Калмыкии со 2 апреля по 2 мая пройдет ставший традиционным фестиваль тюльпанов. Об этом сообщает «МК Калмыкия».

Праздник в этом году пройдет в новом формате — муниципалитеты будут самостоятельно выбирать время и программу праздничных мероприятий.

В Городовиковском районе фестиваль назначили на 16 апреля в малой дубраве. На концерте выступят коллективы района, а также соседних регионов. Гостям предлагают принять участие в ярмарке, конных прогулках, соревнованиях по национальным видам спорта, а также в шахматном турнире.

В Юстинском районе праздник начнут 23 апреля на территории ипподрома в поселке Цаган Аман. Гостям обещают скачки на конях и верблюдах. Фестиваль в Черноземельком районе начнется 9 апреля на территории туристического комплекса «Адык – Страна Бумба». Гости смогут пройти по бесплатному маршруту на Розовое озеро и горячий источник.