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Мужчина нашел редкого розового кузнечика и сделал его своим питомцем

Американец встретил редкого розового кузнечика, дал ему имя и сделал домашним питомцем

Кадр: UPI

Житель США нашел в штате Техас розового кузнечика, забрал его домой, дал имя и сделал своим домашним питомцем. Об этом сообщает UPI.

Редкое насекомое встретил 33-летний Дирк Паркер, который работает инспектором охраны окружающей среды на одном из техасских трубопроводов. Мужчина сначала не придал находке особого значения. «Я подумал, что это обычный местный кузнечик, просто у нас в Огайо таких не водится», — рассказал Паркер.

Американец сфотографировал насекомое, а вечером начал искать информацию о нем в интернете. Выяснилось, что панцирь кузнечика окрасился в розовый цвет из-за редкого генетического нарушения пигментации — эритризма. Всего один процент кузнечиков рождается с такой особенностью, а встретить подобное насекомое — огромная удача, так как из-за яркой окраски они намного чаще обычных сородичей становятся жертвами хищников.

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На следующий день Паркер вернулся на то же место, чтобы снова найти кузнечика. «Мне понадобилось минут 10, но я снова нашел его», — сказал мужчина. Он поймал кузнечика, назвал его Пинки и поселил у себя дома в штате Огайо.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании поймал редчайшего синего омара. Мужчина сфотографировал улов и выпустил ракообразное обратно в воду.

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Никита Савин
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