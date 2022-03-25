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Армения заявила о вторжении Азербайджана в зону ответственности миротворцев

МИД Армении заявил, что войска Азербайджана вторглись в зону ответственности России в НКР

Фото: Aziz Karimov / Reuters

МИД Армении заявил, что войска Азербайджана начали вторжение в зону ответственности российских миротворцев в районе села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР). Об этом сообщает News.am.

Ереван утверждает, что азербайджанские подразделения открыли огонь по опорным пунктам армии непризнанной республики. Обстановка остается напряженной.

«Надеемся, что миротворческий контингент Российской Федерации примет меры по немедленному выводу подразделений ВС Азербайджана из зоны ответственности миротворческого контингента РФ, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по положению на 23 марта», — добавили в МИД.

Ранее Армения заявила, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха, поставив местных жителей на грань гуманитарной катастрофы. Баку назвал обвинения безосновательными.

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София Сарджвеладзе
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