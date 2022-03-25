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Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с Киану Ривзом

Китайские сервиcы удалили фильмы с Ривзом из-за его участия в концерте, посвященном Тибету

Фото: Claro Cortes IV / Reuters

Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы и другой видеоконтент с канадским актером Киану Ривзом из-за его участия в концерте, посвященном Тибету. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что такое решение приняли платформы Tencent Video и iQiyi. Они убрали из библиотеки ленты «Матрица», «Джон Уик» и «Скорость». Когда именно это произошло, не уточняется. Компании отказались комментировать ситуацию.

В конце января Ривз подвергся резкой критике со стороны китайских пользователей. Некоторые из них призвали бойкотировать артиста, когда стало известно, что 3 марта он собирается выступить на мероприятии, проводимом некоммерческой нью-йоркской организацией Tibet House US. Она была основана по просьбе Далай-ламы.

Китайские власти видят в нем угрозу сепаратизма, хотя сам Далай-лама говорил что добивается не отделения Тибета, а только широкой автономии в составе КНР. Китай выступает против контактов зарубежных государств с правительством Тибета и отвергает критику, заявляя, что включение Тибетского автономного района в состав КНР способствовало развитию некогда отсталого региона.

Марина Погосян
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Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с Киану Ривзом
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