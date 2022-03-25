Россиянка пойдет под суд за истязание дочери-подростка и пожилой матери

В Комсомольске-на-Амуре женщину осудят за истязание дочери-подростка и матери-пенсионерки

В Комсомольске-на-Амуре 48-летнюю женщину осудят за истязание 13-летней дочери и 75-летней матери. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ей вменяют совершение преступлений по статьям 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, связанно с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Свою вину она не признала.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно издевалась над дочерью-подростком и матерью-пенсионеркой, используя физическое и психологическое насилие.

Известно, что ранее женщина уже была судима за насильственное преступление, а также привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.