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Сенатор раскрыла судьбу пенсий в России после выхода из соглашения СНГ

Сенатор Бибикова заявила, что пенсии не пересмотрят после выхода РФ из соглашения СНГ

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Выход России из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении не приведет к пересмотру назначенных в стране пенсий, написала сенатор Елена Бибикова в Telegram.

«Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме», — раскрыла она судьбу пенсионных начислений после выхода из соглашения. Член Совета Федерации также пояснила, что будущим пенсионерам выплаты будут назначаться по новым правилам. Так, со странами ЕАЭС — Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией было заключено новое соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе.

Политик объяснила, что стаж, полученный на территории разных государств, суммируют, и каждая страна выплатит свою часть. Схожее соглашение было также заключено с Таджикистаном, этот же вопрос в настоящее время обсуждается с Молдавией и Узбекистаном.

Ранее 25 марта РБК со ссылкой на документ сообщил, что с 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одним из аргументов для принятия законопроекта названа нагрузка на российский бюджет. В то же время денонсация соглашения позволит сэкономить 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период 2023-2025 годов.

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Алина Гончарова
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