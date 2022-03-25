Акция «Сад памяти» прошла в Астраханской области, Крыму и Краснодарском крае

Эстафет акции «Сада памяти» приняли Астраханская область, Крым, Краснодарский край

Севастополь передал эстафету акции «Сад памяти» Астраханской области, Крыму и Краснодарскому краю. В регионах прошли не только традиционные высадки деревьев, но и образовательные мероприятия. В этом году к проекту активно присоединяются школьники и студенты, для которых дополнительно организовывают исторические викторины, открытые уроки и конкурсы.

В Черноярском лесничестве Астраханской области участники акции «Сад памяти» высадили 20 тысяч саженцев вяза в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в школах региона провели открытые уроки, посвящённые стихотворению Алексея Суркова «В землянке», текст которого впервые был опубликован 80 лет назад — 25 марта 1942 года.

«Эти личные для Суркова строчки, которые изначально не были предназначены для публикации, стали по-настоящему народными. Символично, что открытый урок, посвященный стихотворению «В землянке», проходит именно в Год народного искусства и культурного наследия народов России. Важно, чтобы эти строчки услышало как можно больше молодых людей, которые так же будут хранить и передавать эту память», — сказал первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Павел Воробьев.

В Керчи памятный сад разбили возле крепости на берегу Керченского пролива. У объекта культурного наследия федерального значения высадили 50 саженцев абрикоса. В мероприятии приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым, волонтёры, воспитанники и выпускники школьного лесничества, один из которых прочитал стихотворение Алексея Суркова «В землянке». В школе-лицее №3, на базе которой организовано школьное лесничество, провели классные часы об истории создания стихотворения. Знаменитые строчки о битве за Москву тогда ещё фронтовой корреспондент Алексей Сурков написал своей жене. Позже стихи переложили на музыку композитора Константина Листова: так и появилась легендарная песня военных лет.

В Краснодарском крае сосны в честь погибших в годы Великой Отечественной войны высадили в Андреевском парке в Геленджике. В мероприятии участвовали местные жители, волонтёры и глава города Алексей Богодистов.

«Сегодня как никогда очень остро стоит вопрос о том, что мы должны не только сохранять, но и передавать эту память молодежи. Отрадно видеть молодых людей участниками такой важной акции, направленной на сохранение памяти воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны», — заявил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Третий сезон международной акции «Сад памяти» традиционно стартовал 18 марта в Севастополе. В этом году организаторы привлекают к проекту целые сообщества: деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Многодетные семьи смогут присоединиться к акции в единый день фамильных высадок. В рамках «Сада памяти» также пройдут флешмобы, квизы, конкурсы детских рисунков и чтецов стихотворений о войне.

Всего за два года в акции приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и других.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

