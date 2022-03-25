Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов

Минобороны России не исключило возможности штурма блокированных украинских городов

Вооруженные силы России не планировали штурм блокированных украинских городов, однако такая возможность не исключена. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что присутствие российских войск в районе блокированных городов сковывает силы Киева и не дает усилить группировку в Донбассе. «Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем», — сказали в Минобороны.

В Генштабе также подчеркнули, что все силы и средства российской армии будут сконцентрированы на главном — освобождении Донбасса.

Ранее начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской рассказал, что власти России изначально рассматривали два возможных варианта проведения спецоперации на Украине. Согласно первому сценарию, операция должна была ограничиться только территорией Донбасса. «Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — пояснил начальник ГОУ.