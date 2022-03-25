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В Ингушетии заработала карта «Тройка»

В общественном транспорте Ингушетии заработала карта «Тройка»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В двух крупнейших городах Ингушетии заработала единая билетная система на базе транспортной карты «Тройка». Об этом сообщает ТАСС.

Систему запустили в Магасе и Назрани. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, развитие и цифровизация я общественного транспорта в регионах — задача, которую поставил президент России.

«Самый современный сервис для своих пассажиров выбирают коллеги из Ингушетии, наша билетная система на базе карты "Тройка" заработала в двух крупнейших городах республики, где ей смогут пользоваться более 130 тысяч пассажиров», — поделился он.

Пополнить баланс карты можно в банкоматах Сбербанка, в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Единая билетная система сейчас работает в 17 регионах и городах России.

Варвара Кошечкина
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