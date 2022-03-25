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Приложения попавших под санкции банков пропали из App Store и Play Market

Приложения попавших под санкции российских банков пропали из App Store и Play Market

Фото: Unsplash

Приложение «ВТБ Онлайн» стало недоступным для загрузки в Play Market. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале.

При этом ранее установленные приложения работают в полном объеме.

Кредитная организация предложила клиентам скачивать приложение на странице входа в интернет-банк, а также в официальных онлайн-магазинах. Помимо этого, можно использовать браузерную версию интернет-банка.

2 марта стало известно, что Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта. Также санкции ввели в отношении десяти членов правления банка ВТБ.

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Марина Совина
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