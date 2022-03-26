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Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения

Министр обороны Шойгу призвал сохранить темпы поставок перспективного вооружения в 2022-ом

Фото: Globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения в 2022 году. Об этом он заявил на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его слова приводит ТАСС.

«При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15 проценто, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ», — сказал Шойгу.

Варвара Кошечкина
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