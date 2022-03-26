Названы сроки завершения строительства российско-турецкой АЭС

Директор российско-турецкой АЭС «Аккую» сообщил, что строительство будет завершено в срок

Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) «Аккую», строительство которой ведется российской госкорпорацией «Росатом», будет введена в эксплуатацию в намеченный срок. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «Аккую нуклеар» Сергей Буцких. Его цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что в настоящее время продолжается строительство машинного зала первого энергоблока, и подготовка к монтажу корпуса ядерного реактора на втором энергоблоке. Кроме того, заложен фундамент третьего энергоблока и проведена разработка котлована на четвертом энергоблоке — там уже готовятся к заливке бетоном фундамента.

«Мы обязательно выполним поставленные задачи в намеченный срок и введем электростанцию в эксплуатацию», — заверил Буцких.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. Он добавил, что в настоящее время ведется строительство АЭС «Аккую», которое Турция «не может оставить в стороне». Отмечается, что проект «Аккую» готовится к запуску уже через год.

