Участники ИТ-сферы призвали не допустить антиотраслевых инициатив

В Координационном центре правительства состоялась встреча с представителями ИТ-отрасли

В Координационном центре правительства состоялась встреча с представителями ИТ-отрасли, на которой обсуждались первые результаты уже введенных мер, а также новые инициативы в следующий пакет поддержки ИТ индустрии. В обсуждении принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места, и главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки ИТ-специалистов в своих проектах.

«Меры распространяются на аккредитованные организации. С начала марта уже поступило свыше 8 тысяч 300 заявлений на госаккредитацию. Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100 процентов. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У нас планируются амбициозные промышленные заказы – ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», — отметил он.

В Минцифры России считают необходимым также упростить импорт. Министерство предложило обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного ИТ-оборудования и оформление ввозных документов. Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80 процентов расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов. Стратегия правительства, повторяю, заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», — добавил Дмитрий Чернышенко.

«Минцифры России примерно через неделю запустит сайт, где будут все идеи по мерам поддержки ИТ-отрасли, можно будет также отследить статус этих мер», — отметил Максут Шадаев.

Один из участников дискуссии, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что сегодня ИТ-кадры актуальны и для бигтеха, и для малого и среднего не ИТ-бизнеса. «Сегодня почти две трети экономики так или иначе связаны с цифрой. Очень важно не позволить этим кадрам пошатнуться и обрушить всю нашу офлайновую жизнь. Нужно еще больше мер, и важно ускорить темп. Мы поддерживаем ускоренную реализацию мер поддержки, предусмотренных Указом №83 президента РФ. Это крайне важно для всех компаний "Цифрового контура", чтобы меры поддержки заработали уже в апреле. Необходимо также создать условия для редомиляции (переезда из иностранного государства) холдинговых компаний в специальные административные районы по упрощенной процедуре, введение специальной ставки НДС в размере 10 процентов на все цифровые услуги, субсидирование ФОТ при падении выручки компании более чем 50 процентов, введение льгот по страховым взносам для всех компаний цифрового контура, субсидирование образования / переподготовки по цифровым направлениям», — заявил он.

Помимо этих в РАЭК предложила дополнительные меры, которые помогут снизить отток ИТ-специалистов и усилить позиции российского ИТ-сектора.

«Мы видим, что государство и бизнес безусловно понимают ключевую роль цифровых специалистов в устойчивом развитии России и ее экономики. Поэтому мы в РАЭК верим: есть все основания для того, чтобы меры оказали свой позитивный эффект как на настроения в отрасли, так и на ее развитие, — подчеркнул директор РАЭК.— И призываем не допускать появления антиотраслевых запретительных инициатив, особенно в нынешнее непростое и беспрецедентно “нервное” время. Сегодня нужно быстро реагировать и однозначно доказывать: подобные меры не пройдут!».