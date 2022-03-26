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В Госдуме рассказали о ходе расследования деятельности биолабораторий на Украине

Водолацкий: результаты расследования о работе биолабораторий на Украине представят в ООН

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Виктор Водолацкий рассказал, что результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, которое было инициировано Следственным комитетом (СК) России, представят в ООН. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил ТАСС.

По его словам, поручение председателя СК исполняется. Депутат подчеркнул, что там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что указывает на их искусственность, осуществляют деятельность следователи. Водолацкий отметил, что весь материал будет собран, проанализирован и представлен в ООН, а также международному трибуналу, который, по его мнению, должен быть проведен в отношении киевских властей, разрешивших проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США за финансирование этих лабораторий.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученные данные подтвердили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын американского лидера, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру.

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Марина Совина
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