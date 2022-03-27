Зеленский потребовал предоставить Украине часть самолетов НАТО

Президент Украины Зеленский потребовал предоставит Украине один процент самолетов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров предоставить его стране один процент самолетов, которые «пылятся» в странах НАТО. Такое заявление он высказал в обращении на своей странице в Telegram, его слова приводит РИА Новости.

Глава Украины обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений, указав, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <...> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — заверил украинский лидер.

Он также заявил от лица европейцев, что необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и «абсолютного большинства населения Европы».

