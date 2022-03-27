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Зеленский потребовал предоставить Украине часть самолетов НАТО

Президент Украины Зеленский потребовал предоставит Украине один процент самолетов НАТО

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров предоставить его стране один процент самолетов, которые «пылятся» в странах НАТО. Такое заявление он высказал в обращении на своей странице в Telegram, его слова приводит РИА Новости.

Глава Украины обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений, указав, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <...> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — заверил украинский лидер.

Он также заявил от лица европейцев, что необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и «абсолютного большинства населения Европы».

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Марина Совина
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