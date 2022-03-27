Индию обвинили в нейтралитете между Россией и Западом

Обозреватель La Croix Дуньяк заявила о стремлении Индии к нейтралитету между Россией и США

Обозреватель французского издания La Croix Ванесса Дуньяк оценила позицию Индию на фоне украинского кризиса. По ее мнению, страна стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом.

Дуньяк отметила, что Нью-Дели оказался в затруднительном положении из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном. Однако в области внешней политики он опирается на свой исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения.

Журналист заявила о стремлении Индии к нейтралитету между Россией и США. Дуньяк обвинила страну в том, что она не способна отказаться от сотрудничества с обеими сверхдержавами, поскольку те позволяют ей поддерживать баланс сил в Азии.

При этом Нью-Дели заинтересован в экономических, политических и военно-технических контактах с Москвой. Колумнист отметила, что национальную безопасность Индии обеспечивает Россия, которой принадлежит порядка 50 процентов импорта вооружений. Среди них самолеты, ПВО С-400, а также комплектующие к ним.

Дуньяк предположила, что Россия и Индия перейдут на рубли и рупии для поддержки товарооборота и уменьшения влияния доллара в торговых операциях. Индия также намерена купить у России значительные объемы энергоносителей по приемлемой цене. Эта мера поможет удовлетворить спрос растущей экономики, заключила автор публикации.