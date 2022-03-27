Российские ученые объяснили запах «вонючих» китов на Чукотке

Российские ученые связали запах «вонючих» китов на Чукотке с их кормом

Специфический запах, который источают так называемы «вонючие» киты на Чукотке, может быть связан со спецификой их корма или заболеванием печени. Такое объяснение феномену дали российские ученые из нацпарка «Берингия», передает РИА Новости.

Как пояснили в нацпарке, еще с конца 1990-х годов местные жители стали замечать, что мясо некоторых из добытых китов отличается странным «медицинским» запахом. Кроме того, оно вызывало расстройство пищеварения, что делало его фактически несъедобным. При этом зачастую почувствовать неприятный запах можно было просто при приближении к животному на достаточно близкое расстояние.

«Чтобы попытаться установить причину появления запаха, ученые проанализировали изотопный состав углерода и азота в 46 пробах кожи серых китов, собранных в разных районах Чукотки: 22 образца из района пролива Сенявина, 19 образцов из Мечигменского залива, два образца из Сиреников и три образца из Инчоуна. В выборке присутствовало семь китов, у которых в разной степени ощущался "медицинский" запах"», — рассказали в «Берингии».

В результате было установлено, что у «вонючих» китов выявлено низкое содержание тяжелого азота. По словам специалистов, данное вещество накапливается в пищевой цепи: в водорослях его совсем мало, в рачках-водорослеедах — чуть больше и так далее. Таким образом низкое значение может свидетельствовать о том, что особи с неприятным запахом питаются менее «хищным» кормом.

По другой версии, содержание тяжелого азота в организме также может снижаться из-за некоторых особенностей и заболеваний. В частности, такая картина может наблюдаться при циррозе печени.

Как отмечается, в дальнейшем ученые планируют продолжить исследования в данном направлении и изучить большее количество образцов.