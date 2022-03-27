На Таганае расцвела верба

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области зацвела верба, которую называют «ключиками весны». Об этом сообщили в нацпарке, передает агентство UralPress.

Самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был 16 марта 2008 года, самый поздний — 15 апреля 2015 года.

«Иногда повторную вегетацию провоцирует осеннее тепло, затем мохнатые почки зимуют и весной часто вводят в заблуждение наблюдателей. Такое явление называется ложным цветением», — пояснили в учреждении.

В нацпарке уточнили, что верба — обобщенное народное название ив, которых в России более ста видов. В «Таганае» представлено 14 из них, самая распространенная — ива козья.

Ранее сообщалось что в «Таганае» строится новый визит-центр в приюте Гремучий ключ. В нем будут обустроены рабочее и жилое места для дежурных, теплое помещение для отдыха и справочная информация о нацпарке и правильном поведении туристов.