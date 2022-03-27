В Афганистане запретили совместный отдых мужчин и женщин в парках

Министерство добродетели и порока Афганистана разделило отдых мужчин и женщин в парках

Министерство добродетели и порока Афганистана регламентировало посещение парков отдыха мужчинами и женщинами, чтобы исключить возможность их совместного времяпрепровождения там. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

В указе ведомства говорится, что женщинам разрешается посещать парки в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам — в среду, четверг, пятницу и субботу. Такое разделение не снимает для женщин запрет на демонстрацию открытых частей тела. Несмотря на отсутствие в парках мужчин в эти дни, они должны соблюдать правила ношения хиджаба.

Также правительство, сформированное движением «Талибан», чья деятельность запрещена в России, рекомендовало своим сторонникам не носить военную форму и оружие в общественных местах отдыха.

Для популярных туристических мест за пределами Кабула, где афганцы привыкли отдыхать семьями, введены более мягкие правила. Мужчинам и женщинам разрешено находиться там в один и тот же день, но женщины обязаны носить хиджаб и воздерживаться от общения с незнакомцами.

В случае неисполнения введенных правил администрация мест отдыха угрожает суд. Обжаловать принятые им решения не допускается. О тяжести наказаний не сообщается.

«Талибан» развернул операцию по установлению контроля над страной после того, как США решили вывести войска с территории Афганистана. В начале сентября 2021 года радикальное движение подчинило все регионы, а затем огласило состав нового правительство. По состоянию на весну 2022 года его легитимность не признало ни одно государство мира.