В Башкирии снимут сериал про провинциального человека

Режиссер фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» снимет сериал в Башкирии

Режиссер фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюза Фархшатова анонсировала создание сериала о провинциальном человеке. Съемки пройдут в Сибае, Республика Башкортостан, пишет «Башинформ».

«В целом мне интересен архаичный провинциальный человек — правдивый, честный, даже где-то глупый. Но, к сожалению, в последнее время ничего хорошего не читала про провинциального человека, потому что нет интересных сценариев», — рассказала Фархшатова. Он подчеркнула, что ее работа «будет очень похожа на фильм "Твин Пикс"».

Режиссер также посетовала на нелестное изображение провинции в российском кинематографе: «Обычно наша провинция в кино — это гнилая российская действительность, от которой хочется схватиться за голову. Я выросла в деревне, у бабушки с дедушкой, знаю, о чем говорю».

Флюза Фархшатова — уроженка Уфы. Она также сняла сериалы «Сын» и «Новогоднее дежурство».