Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Советник Набиуллиной решил покинуть Центральный банк

Экс-глава ЦБ России Сергей Игнатьев покинет пост советника и выйдет на пенсию

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сергей Игнатьев, советник главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, решил покинуть пост, сообщила пресс-служба регулятора.

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — уточнил ЦБ.

Уходящий с должности Игнатьев был советником председателя Банка России с 2013 года, а до того сам занимал пост главы регулятора. «Ему выпало пройти два масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — привела пресс-служба ЦБ слова Эльвиры Набиуллиной.

Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Россиян предупредили о мошенничестве при аренде загородного жилья
Бухгалтер объяснила желание россиян тратить деньги
Известный юморист рассказал о «нелегком» воспитании строгим отцом
Российские разработчики разрешили скачивать свою игру на торрентах
Китайский гигант вложится в свои месторождения после отказа от работы с Россией
Политолог оценил шансы преемников Жириновского
Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев
Диетолог рассказал о депрессии от шашлыков и посоветовал есть «вонючий сыр»
Названо условие снижения цен на бензин в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.