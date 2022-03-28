Советник Набиуллиной решил покинуть Центральный банк

Экс-глава ЦБ России Сергей Игнатьев покинет пост советника и выйдет на пенсию

Сергей Игнатьев, советник главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, решил покинуть пост, сообщила пресс-служба регулятора.

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — уточнил ЦБ.

Уходящий с должности Игнатьев был советником председателя Банка России с 2013 года, а до того сам занимал пост главы регулятора. «Ему выпало пройти два масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — привела пресс-служба ЦБ слова Эльвиры Набиуллиной.