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Любимо озеро фламинго в Дагестане получило статус особо охраняемой территории

Озеро Аджи в Дагестане получило статус особо охраняемой территории

Кадр: Аджи-Папас / YouTube

Озеро Аджи в Каякентском районе Дагестана получило статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает ТАСС.

«Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения — прибрежный природный комплекс "Папас", расположенную на территории муниципальных районов Республики Дагестан "Каякентский район" и "Дербентский район", без изъятия земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков», — говорится в тексте постановления.

Несколько лет назад — с 2016 года —на озере стали останавливаться фламинго. В России эта птица не гнездится, однако во время миграций регулярно отмечается в устье реки Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. Птицы зимуют в Азербайджане, Туркмении и Иране.

На территории Дагестана фламинго обычно останавливаются в Сулакской лагуне и на озере Южный Аграхан.

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Варвара Кошечкина
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