Россиянин создал арбалетную систему из шести стрел ради расправы над соперником

В Красноярске за убийство 45-летнего россиянина из-за женщины задержаны два брата

В Красноярском крае задержаны два брата из Курской области, совершившие покушение и убийство 45-летнего россиянина. Ради этого один из них создал арбалетную систему из шести стрел. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2020 году жертве расправы захотелось создать семью. Он нашел в интернете свою давнюю любовь и убедил ее уйти от мужа. Женщина подала на развод и вместе с детьми переехала из Курской области в Сибирь. Однако бывший супруг был с этим не согласен. Он приехал в Шушенское и попытался убедить ее вернуться, а когда не вышло, решил встретиться с соперником. Общение закончилось конфликтом, и мужчина уехал.

«Он твердо решил, что убьет соперника и начал готовиться. Подозреваемый изменил внешность, сконструировал автоматическую арбалетно-пружинную систему из шести стрел, которую встроил в пассажирское сиденье автомобиля и вернулся обратно в Шушенское», — рассказали в региональном управлении СКР.

31 июля 2021 года подозреваемый подъехал на автомобиле к потерпевшему и предложил довезти до дома. Тот не узнал злоумышленника и согласился. Как только он сел на пассажирское сиденье, подозреваемый привел в действие свое устройство, однако в жертву попала лишь одна стрела. Нападавший попытался добить пассажира ножом, но тому удалось отбиться, вынудив соперника скрыться. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.

Уроженец Курской области решил повторить попытку, но, чтобы избежать уголовной ответственности, привлек к убийству 48-летнего брата. В октябре 2021 года они приехали в Красноярск, где купили другой автомобиль. Заказчик показал брату место проживания и работы жертвы, после чего вернулся домой, обеспечив себе алиби. 27 октября 2021 года брат подозреваемого совершил убийство и скрылся с места преступления.

В результате планомерной работы следователей Шушенского межрайонного следственного отдела и криминалистов удалось установить причастность братьев к совершению преступлений в отношении мужчины. Оба задержаны и этапированы в Красноярский край.