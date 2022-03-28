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В Северной Осетии прошла церемония гашения почтовой марки

Во Владикавказе прошла церемония гашения почтовой марки к 1100-летию крещения Алании

Фото: пресс-служба главы и правительства РСО-Алания

В центральном отделении почтамта во Владикавказе прошла церемония пециального гашения почтовой марки, выпущенной к 1100-летию крещения Алании. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе почтамта, праздничная марка номиналом 50 рублей была издана тиражом 120 экземпляров. На ней изображена надпись «Крещение Алании 1100 лет» и скульптура Сосланбека Едзиева «Скорбящий ангел» — это один из символов христианства.

Для гашения юбилейной почтовой марки изготовили специальный штемпель, оттиск которого повторяет художественное оформление марки, а также содержит фиксированную дату проведения мероприятия.

Первые аланы приняли христианство во II веке, но массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании на государственном уровне. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, включая реставрацию ряда объектов культурного наследия на территории республики.

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Варвара Кошечкина
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