Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные решили провести учения в районе Одессы

ВСУ сообщили о проведении учебных стрельб в районе Одессы

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили провести морские военные учения в районе Одессы и Одесской области. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 28 марта украинские военные решили провести в море учебные стрельбы с использованием разных видов вооружения, в том числе крупнокалиберного. Они также обратились к жителям Одессы и Одесской области и попросили их сохранять спокойствие.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об указе губернатора Одесской области Максима Марченко заминировать Хаджибейскую дамбу в Одессе. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, дамба уже была заминирована украинской стороной, которая планирует взорвать объект.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
В России обнулили ставку НДС для отелей
В Румынии обнаружили дрейфующую мину
Патриарх Кирилл объяснил россиянам смысл увольнений и болезней
Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери
Высокопоставленный сотрудник ФСИН пойдет под суд за взятку в 10 миллионов рублей
Россию отключат от терминалов Bloomberg
Азербайджан решил провести интенсивные военные учения
Пользователям рассказали о новой возможности WhatsApp
СКР изучит драку с участием судьи и прокурора в столичном ресторане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.