Украинские военные решили провести учения в районе Одессы

ВСУ сообщили о проведении учебных стрельб в районе Одессы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили провести морские военные учения в районе Одессы и Одесской области. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 28 марта украинские военные решили провести в море учебные стрельбы с использованием разных видов вооружения, в том числе крупнокалиберного. Они также обратились к жителям Одессы и Одесской области и попросили их сохранять спокойствие.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об указе губернатора Одесской области Максима Марченко заминировать Хаджибейскую дамбу в Одессе. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, дамба уже была заминирована украинской стороной, которая планирует взорвать объект.