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Стилист раскрыла важные правила хранения зимней одежды до нового сезона

Стилист раскрыла правила хранения зимней одежды в период теплого времени года

Фото: Shutterstock

Сотрудница интернет-магазина Shopping Live Наталья Гамаюнова и стилист Екатерина Богданова раскрыли важные правила хранения зимней одежды, чтобы она не утратила товарный вид в период теплого времени года. Комментарии специалисток появились на сайте телеканала «Мир 24».

По словам экспертов, перед тем как отправить вещи в шифоньер до нового сезона, необходимо уделить пристальное внимание удалению загрязнений. Подходящую для машинной стирки одежду следует поместить в специальный мешок, чтобы избежать ее деформации. При этом для чистки трикотажных и шерстяных изделий лучше применять жидкое средство, отметила Богданова.

«Если вам нужно отстирать стойкие загрязнения, выбирайте жидкое средство с активным кислородом. Жидкие составы быстро и эффективно распределяются по всему барабану. Даже в холодной воде они не оседают на волокнах, не делают их жесткими и не "склеивают" одежду. Такой риск существует, ведь во многих российских квартирах из кранов течет жесткая вода», — в свою очередь пояснила Гамаюнова.

Кроме того, следует помнить, что шерстяным вещам противопоказан отжим. Их необходимо сушить, поместив на полотно ткани и свернув вместе с ней в рулон, что поможет избавиться от лишней влаги и не причинит вреда изделию. После данной манипуляции рекомендуется досушить предмет гардероба в горизонтальном положении вдали от посторонних запахов, периодически его переворачивая.

Также специалистки отметили, что при размещении в шкафах следует применять вешалки исходя из типа изделия. В то же время для хранения пуховиков можно использовать вакуумные мешки, которые уменьшат занимаемый объем.

Ранее в марте эксперт по уходу за одеждой Патрик Ричардсон и швея Жаклин Сава раскрыли продлевающие срок службы вещей способы стирки. В первую очередь специалисты посоветовали реже стирать предметы гардероба без критических загрязнений, поскольку трение вещей друг о друга в стиральной машине быстрее приводит к их износу.

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Алина Гостева
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