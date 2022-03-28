Минобороны заявило о четырех сбитых ВКС России украинских Су-24

Минобороны сообщило о сбитых за сутки четырех Су-24 Военно-воздушных сил Украины

Авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, два самолета были сбиты в районе репки, еще два — в районе Городня. Над Краматорском Донецкой области был сбит один украинский истребитель Су-27.

Всего за сутки, по данным Конашенкова, уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Капитоновки, Пришиб, Андреевки, Балаклеи, Булгаково, Безымяного, Городни, Згуровки, Красногорловки, Мандрыкино, Мариуполя, Термаховки, Толкачей, Чернобаевки, Яковлевки.

В районе аэродрома Чернобаева в Херсонской области также сбиты в воздухе пять ракет РСЗ «Смерч».