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Врач предупредила о последствиях заложенности уха

ЛОР-врач Сергеева заявила, что заложенность уха может быть говорить о развитии тугоухости

Фото: Pixabay

ЛОР-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева в беседе с радио Sputnik рассказала о причинах и предупредила о последствиях заложенности уха. Помимо побочного эффекта от перепада давления или простуды, это состояние может говорить о развитии тугоухости, которую можно вылечить только на ранних этапах.

Врач отметила, что при простудных заболеваниях заложенность связана с отеком в носоглотке, где находится устье слуховой трубы, выравнивающей давление в среднем ухе за барабанной перепонкой. При насморке слуховая труба отекает и не может справиться со своей задачей. Эксперт порекомендовала своевременно обратиться к врачу и скорректировать это состояние, поскольку в противном случае может начаться отит.

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Во время авиаперелетов или ныряния также может закладывать уши, но в этом случае ощущение не является болезнью. В самолете можно использовать сосудосуживающий спрей для носа, рассасывать леденцы или жевать жвачку, чтобы активизировать работу слуховой трубы и выровнять давление, отметила специалист.

Она подчеркнула, что иногда периодическая или постоянная заложенность уха без других симптомов может говорить о развивающейся тугоухости. «Человеку нужно максимально быстро обратиться к врачу, потому что первые дни, неделя — острый период, когда, если диагноз подтверждается, еще есть возможность вернуть человеку слух. Если лечение в эти короткие сроки не проводится, тогда снижение слуха будет прогрессировать, и на это повлиять уже практически невозможно», — добавила Сергеева, порекомендовав обращаться к медикам для постановки диагноза и лечения.

Ранее врач-офтальмолог Владимир Боров заявил, что «мушки» в глазах могут быть следствием такого неизлечимого заболевания, как сахарный диабет. По его словам, в отдельных случаях подобные явления возникают вследствие мигреневых приступов, глазных травм, различных кристалловидных отложений в стекловидном теле.

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Марина Совина
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