Пушилин рассказал о встрече с Кадыровым в Мариуполе

Пушилин заявил, что встретился с Кадыровым в Мариуполе и обсудил планы освобождения города

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, на встрече обсуждались планы по дальнейшему освобождению города. Он также отметил, что во время беседы выразил признательность за участие бойцов из Чеченской Республики в операции.

28 марта Кадыров сообщил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Он опубликовал видео боев и выразил уверенность, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.