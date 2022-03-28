Прием заявок на льготное кредитование инновационных компаний начнется в апреле

Начнется прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний

В апреле начнется прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний по программе правительства. Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут осуществлять экспертизу проектов. Об этом говорится в сообщении МСП Банка.

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, стал оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта Правительства «Взлет — от стартапа до IPO». Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3 процентов.

Максимальный размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств составит до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Прием заявок от участников начнется в начале апреля через цифровую платформу МСП.РФ.

Если компания не имеет достаточного залогового обеспечения, есть возможность получить гарантии и поручительства Корпорации МСП.

«Предприниматели, деятельность которых ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, получат поддержку по специальной программе, — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. — Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний».

В свою очередь заместитель министра экономического развития Владислав Федулов сообщил, что в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», реализуемого Минэкономразвития, технологические компании получают господдержку на всех этапах развития. «Его особенностью является «бесшовная» интеграция всех мер и упрощенный доступ к ним стартапов, которые ранее обращались в один из институтов развития», – сказал Федулов.

На меры поддержки в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12 процентов. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиарда рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.

«Участие МСП Банка в реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» и финансирование высокотехнологичных компаний войдут в число приоритетных направлений кредитования предпринимателей. Заемные средства инновационный бизнес может направить на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели», — сообщил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.